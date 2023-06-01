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НовостиОбщество1 июня 2023 14:03

В Самаре полуголый парень решил охладиться в фонтане в исторической части города

Горожане продолжают охлаждаться во время жары
Алена ПРОВКИНА
Молодой человек решил охладиться. Фото: "Самара ДТП"

Молодой человек решил охладиться. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители продолжают охлаждаться в фонтанах. На этот раз от жары пытался скрыться полуголый парень.

Судя по опубликованная записи в социальных сетях, горожанин снял майку и без стеснения залез в фонтан. Молодой человек принял водные процедуры и не обратил внимания на скрытую камеру. Действие произошло в первый день лета на пересечении улиц Полевой и проспекта Ленина.

Напомним, в регионе устанавливается жаркая погода. Средняя температура будет выше многолетних значений. Скорее всего, любителей купаться в фонтане станет больше.