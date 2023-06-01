В Самаре обновили площадки для игр в детских домах 1 июня 2023 года

Волонтеры обновили покрытия. Фото: "Авито"

В Самаре в День защиты детей команда крупного сервиса помогла обновить площадки для игр в детских домах. Территорию благоустроили 1 июня 2023 года.

Поддержку оказали центру помощи детям «Единство» и детскому дому «Ласточка». На участках покрасили веранды, лавочки и тренажеры. Идея обновить территорию появилась неслучайно. В Самаре на площадке осталось много краски, которая хорошо подошла для детских площадок. Волонтеры Авито отправили в детские центры, чтобы освежить интерьер и стены.

Акция стала частью благотворительного проекта ко Дню защиты детей. Также сотрудники поддерживают онлайн-пожертвования профильных благотворительных фондов.