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НовостиОбщество1 июня 2023 15:20

В Самаре обновили площадки для игр в детских домах 1 июня 2023 года

Специалисты благоустроили территорию в День защиты детей
Алена ПРОВКИНА
Волонтеры обновили покрытия. Фото: "Авито"

Волонтеры обновили покрытия. Фото: "Авито"

В Самаре в День защиты детей команда крупного сервиса помогла обновить площадки для игр в детских домах. Территорию благоустроили 1 июня 2023 года.

Поддержку оказали центру помощи детям «Единство» и детскому дому «Ласточка». На участках покрасили веранды, лавочки и тренажеры. Идея обновить территорию появилась неслучайно. В Самаре на площадке осталось много краски, которая хорошо подошла для детских площадок. Волонтеры Авито отправили в детские центры, чтобы освежить интерьер и стены.

Акция стала частью благотворительного проекта ко Дню защиты детей. Также сотрудники поддерживают онлайн-пожертвования профильных благотворительных фондов.