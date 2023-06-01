Валентина Матвиенко оценила положительные изменения в Самарской области

Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за проделанную работу. Фото: пресс-служба Совета Федерации.

В Самарскую область с рабочим визитом прибыла Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. В регионе прошла двусторонняя встреча с губернатором Дмитрием Азаровым.

Во время встречи стороны смогли обсудить вопросы социально-экономического развития региона. Глава парламента обратила внимание на положительные изменения, которые произошли в губернии с момента ее предыдущего визита.

- Очень рада была побывать в Самарской области, спустя почти 10 лет. Такой контраст для меня. Как изменилась Самара, как похорошела. Город строится, благоустраивается, развивается, появилось столько новых объектов. Это разительные перемены. Я говорю об этом искренне и хочу вас с этим поздравить, - отметила Валентина Матвиенко.

В ходе рабочего визита глава парламента также оценила возможности корпуса центра военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара», где дали старт первой смене «Защитники Отечества». Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за внимание к организации летней оздоровительный кампании.