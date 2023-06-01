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НовостиОбщество1 июня 2023 16:22

В Самаре ограничение по улице Новоурицкой продлили до 21 июня 2023 года

На участке проводят строительные работы
Алена ПРОВКИНА
На участке перекрыта дорога

На участке перекрыта дорога

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о продлении дорожных ограничений по улице Новоурицкой. На участке проводят строительные работы.

По информации городской администрации, в целях обеспечения безопасность дорожного движения ограничения продлят до 23:59 20 июня 2023 года. Дорогу от улицы Авиационной до улицы Речной перекрыли еще 2 мая 2023 года. Специалисты продолжают ремонтные работы по монтажу водоводов.

Временная схема движения размещена на сайте мэрии. Автолюбителей просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.