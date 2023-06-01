Опыт Самарской области по восстановлению детских лагерей оценила Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко отметила опыт Самарской области. Фото: пресс-служба Совета Федерации.

В День защиты детей прошла встреча с главами 15 регионов страны. Участие в заседании принял Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Встречу провела Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. 1 июня 2023 года дан старт летней оздоровительной кампании по всей стране. В день праздника в Самарской области реализовали пилотный проект программы по восстановлению и строительству объектов отдыха для детей. По плану всего в 15 пилотных регионов создали 2,5 тысячи дополнительных мест для детей.

Самарская губерния стала активным участником федеральной программы. Область получила средства из федерального бюджета на ремонт и строительство корпусов в детских лагерях. В этом году построен корпус «Авангард-Самара», который расположили в Куйбышевском районе. Глава верхней палаты парламента оценила возможности учреждения и совместно с губернатором дала старт профильной смене.

- Только что с Дмитрием Игоревичем Азаровым посетили в Самаре лагерь военно-патриотической направленности «Авангард» и разговаривали с ребятами, которые сейчас там отдыхают, с директором лагеря, с сотрудниками. Получился замечательный новый корпус, все очень довольны, – отметила Валентина Матвиенко.