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НовостиОбщество1 июня 2023 17:05

В Самаре временно ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения марафона 4 июня

Ограничения не распространяются на спецмашины
Алена ПРОВКИНА
В городе пройдут марафон. Фото: мэрия

В городе пройдут марафон. Фото: мэрия

В Самаре местных жителей предупредили об ограничении движения сразу на нескольких улицах. В областной столице состоится «Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ».

По информации городской администрации, ограничения введут с 06:00 до 15:00 4 июня 2023 года. Перекроются сразу несколько дорожных участков: ул. Арена 2018 от Проезда №8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор; по ул. Дальней от дома №1А до ул. Арена 2018; по Проезду №2; по Проезду №7.

Помимо этого, будут запрещены остановки и стоянка на указанных территориях и временно отменено движение автобусов по маршруту №83.