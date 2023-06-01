В Самаре временно ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения марафона 4 июня

В городе пройдут марафон. Фото: мэрия

В Самаре местных жителей предупредили об ограничении движения сразу на нескольких улицах. В областной столице состоится «Всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ».

По информации городской администрации, ограничения введут с 06:00 до 15:00 4 июня 2023 года. Перекроются сразу несколько дорожных участков: ул. Арена 2018 от Проезда №8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор; по ул. Дальней от дома №1А до ул. Арена 2018; по Проезду №2; по Проезду №7.

Помимо этого, будут запрещены остановки и стоянка на указанных территориях и временно отменено движение автобусов по маршруту №83.