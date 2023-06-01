Неравнодушные самарцы помогли маленькому напуганному еноту

Теперь Сема будет жить в деревне. Фото: стационар для животных "ФлагмаВет"

В Самаре неравнодушные местные жители оказали помощь напуганному еноту. Он разгуливал по дачному массиву поселка Южный Красноглинского района.

По информации стационара для животных «ФлагмаВет», после обнаружения енота горожане решили обратиться к специалистам. Животное быстро передали в стационар, где ему сразу дали имя – Сема. Малыш был очень самостоятельным и активным. Уже после оказания помощи сотрудники отправили енота в деревню для ездовых собак «Серебро севера».

В деревне Сему ждут две прекрасные самки, которые живут в специальном «енотопарке». К счастью, история закончилась хорошо, и маленький енот обрел семью.