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НовостиПроисшествия1 июня 2023 17:36

Из Самарской больницы им.Середавина эвакуировали 65 человек 1 июня 2023 года

В здании загорелась проводка
Алена ПРОВКИНА
На место быстро прибыли специалисты. Фото: "Самара ДТП"

На место быстро прибыли специалисты. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре стало известно о задымлении в городской больнице им. Середавина в четверг, 1 июня 2023 года. Из здания эвакуировали 65 человек.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о происшествии поступило в 18:33. Специалисты, прибывшие на улицу Ташкентскую, установили, что произошло горение электропроводки на первом этаже здания. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. К счастью, уже в 18:52 пожар ликвидировали.

В целях безопасности из здания эвакуировали 65 человек, в том числе 28 детей. Погибших и пострадавших нет.