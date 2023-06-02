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НовостиОбщество2 июня 2023 3:50

Самарцам рассказали о погоде 3 и 4 июня

Горожанам следует заранее планировать выходные
Алена ПРОВКИНА
В областной столице будет пасмурно с прояснениями

В областной столице будет пасмурно с прояснениями

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местным жителям рассказали, какая погода будет в выходные дни. Специалисты изучили данные метеонаблюдений.

По информации «Яндекс Погода», 3 июня в областной столице ожидается пасмурная погода, средняя температура составит +25 градусов. В воскресенье, 4 июня, облачно с прояснениями, средняя температура +23, вечером до +20 градусов. При этом, в субботу скорость ветра утром составит 4 метра в секунду. Горожанам следует заранее планировать свои выходные дни.

Напомним, по информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в пятницу, 2 июня, объявлен желтый уровень опасности. Ночью и днем ожидается гроза, возможен град, порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.