В Самаре ограничат движение на участке ул. Чапаевской из-за реконструкции теплотрассы

Это скажется и на работе общественного транспорта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ограничат движение транспорта по улице Чапаевской на пересечении с улицей Шостаковича. Это связано с реконструкцией теплотрассы.

— Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, ограничение продлится c 23:59 2 июня до 23:59 4 июня, — рассказали в администрации Самары.

Это скажется и на работе общественного транспорта. В указанный период автобусы маршрута № 24 будет курсировать по скорректированной схеме. Жителей просят с пониманием относиться к необходимости проведения работ, связанных с подготовкой города к отопительному сезону 2023-2024 годов и заранее планировать свои поездки.

Подробнее с временными схемами организации движения транспорта, каждый желающий может ознакомиться на сайте мэрии.

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