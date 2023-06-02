В Самарской области сотрудницы банка спасли более двух миллионов рублей доверчивых жителей

Девушек поблагодарили за внимательное отношение и активную гражданскую позицию. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудницы банка из Тольятти остановили двух местных жителей, которые собирались перевести деньги мошенникам. Так, удалось спасти свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В мае этого года на телефон 70-летней пенсионерки из Тольятти позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Пожилой женщине сообщили, что мошенники хотят снять деньги с ее счета, а чтобы сохранить сбережения, их нужно перевести на резервный счет.

Доверчивая пенсионерка сразу пришла в ближайший банк и попыталась снять 200 тысяч рублей. Сотрудница финансовой организации расспросила женщину, для чего ей срочно нужна такая сумма. Пенсионерка была взволнована, тогда сотрудница банка предположила, что все дело в мошенниках, и вызвала полицейских.

По аналогичной схеме мошенники мошенники чуть не обманули 55-летнего мужчину. Он хотел получить потребительский кредит в размере более двух миллионов рублей. Сотруднице банка клиент объяснил, что ему позвонили из прокуратуры и сказали, что его счета в опасности.

Сотрудники полиции приехали в банк, где вручили благодарственные письма двум бдительным сотрудницам. Девушек поблагодарили за внимательное отношение и активную гражданскую позицию.

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