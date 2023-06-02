В Самарской области пьяный отец пытался убить 8-летнего сына

Сотрудники полиции задержали подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском районе Самарской области пьяный мужчина хотел убить своего сына. 8-летний мальчик смог сбежать.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, осенью местный житель привел ребенка без верхней одежды в отделение полиции. Мальчика закутали в бушлат, напоили чаем и угостили бутербродами. Ребенок рассказал, что выбежал на улицу, чтобы спастись от пьяного отца. Вместе со своим другом мужчина употреблял алкоголь. Ребенок попросил прекратить застолье, подозреваемый резко отреагировал и стал душить сына.

Мальчик выбежал на улицу и направился в сторону отделения полиции. Правоохранители задержали мужчину. Он признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд, где было было прекращено. Обвиняемый помирился с женой и сыном.