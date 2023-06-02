В Самаре пенсионер перевел мошенникам более 3 миллионов рублей

Пенсионер обратился за помощью к правоохранителям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пожилой местный житель лишился крупной суммы. Горожанин хотел заработать на бирже.

По информации пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области, пенсионеру написал неизвестный и предложил заработать на бирже. Мужчина получил все необходимые инструкции и перевел на указанный счет более 3 миллионов рублей. Часть средств потерпевший брал в кредит. После перевода злоумышленник перестал выходить на связь.

Пенсионер понял, что стал жертвой мошенника и сообщил в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.