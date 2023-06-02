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НовостиОбщество2 июня 2023 5:05

В Самаре 48% самарцев не считают детство нынешних детей счастливее своего

Чем старше респонденты, тем чаще они склонны идеализировать свое детство
Ирина СИНЕГУБОВА
Затруднились оценить, какое поколение детей более счастливо, 30% горожан.

Затруднились оценить, какое поколение детей более счастливо, 30% горожан.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу сервиса SuperJob, только 22% жителей Самары считают, что детство современных детей счастливее их собственного. А вот 48% с ними не согласны.

В качестве аргументов, что сейчас дети не так счастливы, горожане приводят чрезмерную увлеченность подрастающего поколения гаджетами, нехваткой живого общения со сверстниками и подвижных игр на свежем воздухе.

А взрослые с противоположной позицией считают, что сейчас родители уделяют больше внимания детям, чем это было принято у предыдущих поколений, а современные информационные технологии предоставляют немыслимые ранее возможности. Затруднились оценить, какое поколение детей более счастливо, 30% горожан.

Чем старше респонденты, тем чаще они склонны идеализировать свое детство и критиковать состояние современных детей. Среди опрошенных в возрасте до 34 лет такую позицию разделяют 35%, а среди горожан старше 45 лет — уже 44%.

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