Систему водоснабжения модернизируют в селе Самарской области

Также специалисты сделают закольцовку трасс водоснабжения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Хворостянка Самарской области идут работы по модернизации системы водоснабжения. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

По словам главы сельского поселения, улучшение системы водоснабжения, несмотря на большой объем работ, является приоритетной задачей. Модернизация стала возможна в ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В этом году в селе реализуются сразу три проекта. Все они призваны улучшить качество поставляемой воды. Так, на улицах Солнечной, Крестьянской и Карла Маркса заменят участок водопровода протяженностью 700 метров.

Также специалисты сделают закольцовку трасс водоснабжения. Благодаря этому из системы будут исключены две водонапорные башни с высоким содержанием железа.

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