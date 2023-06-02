В Самаре мужчина пырнул своего соседа во время готовки

Мужчина спрятал нож под холодильником. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самаре местный житель пырнул своего соседа на улице Гвардейской. Подозреваемому назначили срок лишения свободы.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 39-летний мужчина рассказал, что был в своей комнате и шинковал капусту для супа. В гости зашел сосед, который искал пульт от телевизора. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый пырнул соседа ножом в грудь. После этого подозреваемый помыл нож, чтобы дорезать продукты. Перед уходом из дома мужчина спрятал столовый прибор под холодильник.

Потерпевший обратился за помощью. Согласно заключению эксперта, соседу причинен тяжкий вред здоровью Подозреваемого приговорили к колонии на 2,5 года.