В Самаре скорректируют движение нескольких автобусов 2 июня 2023 года

Движения транспорта временно скорректируют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о временном изменении схемы движения нескольких автобусов 2 июня 2023 года. В областной столице пройдет Крестный ход, посвященный Дню памяти святителя Алексия.

По информации министерства транспорта, в центре города перекроют ряд дорог и изменят движение общественного транспорта. В объезд поедут автобусы №3 (по улице Венцека в направлении ООТ «улица Речная»), №61 (по Волжскому проспекту, Красноармейской, Фрунзе, Пионерской, Алексея Толстого в оба направления), №24 (по улице Молодогвардейской, Вилоновской, Чапаевской, Красноармейской, Фрунзе, Пионерской в оба направления).

№47 (по улице Самарской, Льва Толстого, Фрунзе в оба направления), №5Д (по улице Венцека, Фрунзе, Пионерской), №34 (по улице Красноармейской, Самарской в направлении ООТ «Площадь Революции»), №53 (по улице Красноармейской, Самарской, в направлении ул. Комсомольской, ООТ «Автостанция Аврора»), №37 (по улице Льва Толстого, Фрунзе, Пионерской), №17, №32, №168, №172 (по ул. Льва Толстого, Фрунзе, Пионерской).