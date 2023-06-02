Масштабная реконструкция очистных сооружений началась в Самарской области

Все работы должны быть завершены к концу 2024 года. Фото: национальныепроекты.рф

В Безенчукском районе Самарской области идут масштабные работы по реконструкции очистных сооружений. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф.

Очистные сооружения были построены еще в 1981 году. Все сточные воды объемом 10 тысяч кубов в сутки очищались, отстаивались и сбрасывались в овраг. В связи с запретом этого разработали проект реконструкции очистных сооружений. Отмечается, что большая часть оборудования нуждается в замене из-за износа.

Реконструкция предусматривает новую лабораторию и современный комплекс очистных сооружений. Все работы должны быть завершены к концу 2024 года. Тогда очищенные сточные воды по вновь уложенной полиэтиленовой трубе протяженностью 2,5 км будут сбрасываться не в овраг, а в реку Безенчук.

Из-за демонтажа здания все оборудование лаборатории пришлось перенести в соседнее помещение, а работа на очистных сооружениях продолжается в штатном режиме. Ремонт идет в рамках нацпроекта «Экология».

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