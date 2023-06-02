Самара произвела на Валентину Матвиенко хорошее впечатление Фото: правительство Самарской области

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко назвала Самару одним из красивейших городов России. По ее словам, за последние годы город изменился в лучшую сторону. Об этом она заявила в четверг, 1 июня 2023 года, во время рабочей поездки в 63-й регион.

– Очень рада была побывать в Самарской области спустя почти 10 лет. Как изменилась Самара, как похорошела. Город строится, благоустраивается, развивается. Появилось столько новых объектов. Сегодня Самара – один из красивейших городов. Чувствуется ухоженность и благоустроенность, чего раньше не было. Город произвел очень хорошие впечатления, – отметила Валентина Матвиенко на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым.

Напомним, накануне председатель верхней палаты парламента РФ и глава региона побывали в центре военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара». Там они дали старт первой профильной смене «Защитники Отечества». Кроме того, Валентина Матвиенко и Дмитрий Азаров посетили открывшийся филиал фонда помощи участникам СВО «Защитники Отечества».

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