Самарцам предлагают побороться за звание лучшего гида России

Участникам конкурса предлагают рассказать об уникальности своих городов, сел, улиц и музеев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 1 июня 2023 года, стартовал пятый конкурс «Лучший гид России». Проводит его Русское географическое общество. Принять участие в акции могут все желающие, в том числе жители Самарской области.

Так, самарцам предлагают провести нестандартную видеоэкскурсию и рассказать об уникальности своего города, деревни, улицы или музея. В конкурсе пять номинаций: «Город», «Музей», «Экотуризм», «Гастрономия», «До 18 лет». Двухминутное видео можно снять как в традиционном формате, так и оригинальным способом: в забеге по экотропе, в походе на байдарке, во время восхождения к горной вершине, на велосипеде, самокате или просто пешком.

Принять участие в конкурсе могут все желающие старше 12 лет — и граждане РФ, и иностранцы. Главное, чтобы ролик был снят на территории России и на русском языке. Награда в каждой номинации — 100 тысяч рублей, победитель в номинации гидов до 18 лет получит сертификат на 100 тысяч рублей для путешествия по стране. Тем, кто займет второе и третье место, вручат дипломы и памятные подарки от Русского географического общества. Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.

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