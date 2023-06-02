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НовостиОбщество2 июня 2023 6:35

В Самарской области большинство работников дверного завода находятся в простое

На предприятии произошел пожар
Алена ПРОВКИНА
Правоохранители обсудили выход из простоя

Правоохранители обсудили выход из простоя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области в мае произошел крупный пожар на дверном заводе. Теперь большинство сотрудников находятся в простое.

По информации прокуратуры Самарской области, крупный пожар на предприятии произошел в ночь с 13 на 14 мая. Предприятие имеет численность более 1500 рабочих мест и является частью группы компании «Феррони». Работа завода нарушена, многие сотрудники находятся в простое. Правоохранители провели личный прием работников и выявили нарушения трудовых прав граждан.

Обращения сотрудников приняли к рассмотрению. Прокурор обсудил с директором предприятия выход из простоя.