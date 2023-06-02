В Самарской области Валентина Матвиенко оценила автомобили Lada Vesta

Спикер СФ РФ поблагодарила руководство региона за поддержку заводу. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко оценила автомобили Lada Vesta во время деловой поездки в Самарскую область. Вице-президент «АВТОВАЗа» представил две отечественных легковушки в разных кузовах, сообщает РИА Новости.
Спикер верхней палаты парламента похвалила «Весту» с удлиненным кузовом, отметив удобные кресла. А у представительского варианта Lada Vesta Валентина Матвиенко оценила светлую обивку.
Также председатель СФ РФ поблагодарила руководство региона за поддержку, которая оказывается заводу, отметив, что ситуация непростая, но она выплавляется.
— Знаю, какая это чувствительная для области тема. При всех сложностях, которые сохраняются, все-таки можно уверенно смотреть в будущее, завод поступательно развивается, — сказала Валентина Матвиенко
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