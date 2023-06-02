Автобусы к кладбищам организуют в Самаре в Троицкую родительскую субботу 3 июня 2023

Автобусы к городским кладбищам 3 июня будут ходить до 16 часов / Фото: департамент транспорта Самары

Завтра, 3 июня 2023 года, православные будут отмечать Троицкую родительскую субботу. В этот день в Самаре организуют массовые перевозки на городские кладбища. Об этом сообщает департамент транспорта областной столицы.

— Работа автобусов будет продлена на один час — до 16:00. Тарифы перевозок с предоставлением всех льгот останутся прежними, — отметили в ведомстве.

Интервал движения на маршруте № 63э составит 2-5 минут, на № 129э — 3-6 минут, на № 4к — 17-36 минут, № 27к — 8-14 минут, № 36д — 27-56 минут, № 36ю — 42-55 минут, № 67к — 22-40 минут, № 77д — 26-39 минут.

В субботу, 3 июня, рейсы по садово-дачным маршрутам выполняться не будут, только к местам захоронения. А в воскресенье, 4 июня, автобусы вновь поедут на дачные участки.

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