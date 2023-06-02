Маршрут автобуса № 24 на два дня изменят в Самаре в июне 2023 года

Автобус будет ездить по скорректированной схеме в старом городе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на два дня изменят схему движения автобуса № 24. Он будет ходить по скорректированной трассе в предстоящие выходные, 3 и 4 июня 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным мэрии, изменения связаны с проведением реконструкции теплотрассы. На время работ перекроют движение транспорта по улице Чапаевской на пересечении с улицей Шостаковича. Ограничение будет действовать с 23:59 2 июня до 23:59 4 июня 2023 года.

В указанный период автобус № 24 будет ездить следующим образом: по улицам Молодогвардейской, Ульяновской, Самарской, Некрасовской, Галактионовской, Льва Толстого и Куйбышева. Такая схема будет действовать в оба направления. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Временная схема движения автобуса № 24 Фото: администрация Самары

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