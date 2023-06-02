Матвиенко на совещании в Самаре сообщила о выделении допсредств на развитие детских лагерей

Валентина Матвиенко провела из Самары совещание с главами 15 регионов - участников пилотного проекта по обновлению детских лагерей / Фото: пресс-служба Совета Федерации

Государство выделит дополнительные средства на ремонт детских лагерей. Планируется, что это произойдет до конца 2023 года. Об этом в четверг, 1 июня 2023 года, сообщила председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

Здесь глава верхней палаты парламента провела из Самары совещание с руководителями 15 регионов страны, где реализовали пилотный проект программы по восстановлению и строительству объектов отдыха и оздоровления для детей. В этом списке есть и Самарская область. В губернии в рамках федерального проекта построили новый корпус в центре военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара». Это позволило увеличить вместительность лагеря до 226 детей в смену.

– В 15 пилотных регионах создано 2,5 тысячи дополнительных мест в одну смену. Это было сделано за счет строительства специальных быстровозводимых модулей. Мы видим, что это существенный шаг в расширении возможностей для отдыха детей, – заявила Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации отметила, что такие хорошие результаты дают основание обратиться в правительство РФ с просьбой об увеличении финансирования программы. Принципиальная договоренность уже есть. Какую сумму выделят на продолжение обновления детских лагерей, Валентина Матвиенко не сказала. При этом она сообщила, что дополнительные средства выделят уже в этом году.

Глава верхней палаты парламента отметила необходимость продолжения создания новых объектов детского отдыха – от крупных федеральных детских центров до мобильных, палаточных лагерей. По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области уже началась работа по формированию региональной программы строительства новых корпусов в летних лагерях.

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