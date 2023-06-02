Строительство детского сада на 240 мест продолжается в Промышленном районе Самары

В здании предусмотрены помещения для 12 групп. Фото: администрация Самары

В Промышленном районе Самары продолжается возведение детского сада на 240 мест в границах улиц Воронежской, Стара-Загора, проспекта Кирова и Московского шоссе. Сейчас идет отделка внутренних помещений.

— Подрядчик укладывается в заявленные сроки, на строительной площадке задействовано необходимое количество сотрудников. Завершается строительство систем вентиляции, электроснабжения и сетей связи, — рассказали в администрации Самары.

Далее специалисты начнут благоустраивать прилегающую территорию, там высадят кустарниковые деревья десяти разных видов. В здании предусмотрены помещения для 12 групп, в каждой из которых будут располагаться игровая зона, спальня и отдельный санузел.

Детский сад будет рассчитан на 240 воспитанников, из них 80 мест – для малышей в возрасте до трех лет. Ввод в эксплуатацию планируется 1 ноября 2023 года.

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