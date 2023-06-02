Строительство детского сада на 240 мест продолжается в Промышленном районе Самары

В здании предусмотрены помещения для 12 групп.
Фото: администрация Самары
В Промышленном районе Самары продолжается возведение детского сада на 240 мест в границах улиц Воронежской, Стара-Загора, проспекта Кирова и Московского шоссе. Сейчас идет отделка внутренних помещений.
— Подрядчик укладывается в заявленные сроки, на строительной площадке задействовано необходимое количество сотрудников. Завершается строительство систем вентиляции, электроснабжения и сетей связи, — рассказали в администрации Самары.
Далее специалисты начнут благоустраивать прилегающую территорию, там высадят кустарниковые деревья десяти разных видов. В здании предусмотрены помещения для 12 групп, в каждой из которых будут располагаться игровая зона, спальня и отдельный санузел.
Детский сад будет рассчитан на 240 воспитанников, из них 80 мест – для малышей в возрасте до трех лет. Ввод в эксплуатацию планируется 1 ноября 2023 года.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.