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НовостиОбщество2 июня 2023 8:15

В Самаре состоится городской турнир по боксу 2-3 июня

Соревнования пройдут среди юношей и девушек
Алена ПРОВКИНА
В городе пройдет турнир по боксу

В городе пройдет турнир по боксу

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре пройдет городской турнир по боксу 2 и 3 июня. Соревнования состоятся в ДПЦ «Кириллица» по улице Ново-Садовая, 260А.

Турнир пройдет среди молодых людей 2007-2012 года рождения по правила Общероссийской общественной организации. Основными целями соревнования станут выявление сильнейшего спортсмена, повышения уровня спортивного мастерства, а также популяризация и дальнейшее развитие бокса в городе, как олимпийского вида спорта.

Торжественное открытие пройдет в 15:00 3 июня 2023 года, а финальные бои – в 12:00 4 июня. Победителей наградят кубками, медалями и дипломами.