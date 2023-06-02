На форуме приемных семей Самарской области озвучили предложения в поддержку прав детей-сирот

Итоговое заседание форума прошло в Самарской губернской думе / Фото: Единая Россия

В Самарской области завершился VIII регионального форума приемных семей. Его итоги подвели на в губернской думе. Участники заседания обсудили вопросы адаптации и профориентации детей-сирот с ОВЗ, а также проблему постинтернатного сопровождения.

Форум, организованный региональным активом партпроекта «Единой России» — «Крепкая семья», продлился три дня. Мероприятие прошло на базе детского центра «Березки» под Новокуйбышевском. Его участниками стали приемные матери и отцы. Они обменивались опытом, озвучивали свои предложения в поддержку прав приемных детей и получали консультации от специалистов.

В этом году участники форума предложили ввести институт наставничества. Модератор мероприятия — председатель комитета губдумы по здравоохранению, демографии и соцполитике Марина Сидухина отметила, что инициативы, которые выдвигаются на форуме, спустя время становятся реально работающими региональными законами. К примеру, так было с предложением по защите прав работающих в летние каникулы подростков.

— Уверена, проект закона постинтернатного сопровождения приемных детей, который мы активно обсуждали на форуме прошлого года, станет законом уже в этом году, — сказала депутат.

Отметим, все актуальные предложения, которые прозвучали на форуме 2023 года и были поддержаны родительской общественностью, лягут в основу резолюции. Отразят в ней и тему наставничества.

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