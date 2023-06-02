В Самаре на комплексное обслуживание Дворца спорта готовы выделить 46 млн рублей

Подрядчик должен будет выполнять условия контракта с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года. Фото: правительство Самарской области

В Самаре объявили торги на комплексное обслуживание и содержание имущества спортивно-концертного комплекса «Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого» на ул. Молодогвардейской в Ленинском районе. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Помимо этого, в заявке указаны услуги технического сопровождения мероприятий, проводимых во Дворце спорта. На необходимые услуги готовы выделить крупную сумму денег. Так, начальная цена контракта составляет 46 миллионов рублей.

Объявление было размещено 31 мая, окончание подачи заявок запланировано на 16 июня, а победителя выберут 19 июня. Подрядчик должен будет выполнять условия контракта с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года.

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