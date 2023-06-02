В Самарской области состоялось выездное заседание Общественного совета по поддержке инноваторов

В регионе прошло заседание Общественного совета

В Самарской области общественный совет при министерстве экономического развития оценил работу по поддержке инноваторов. Заседание прошло в технопарке «Жигулевская долина».

Во время встречи обсудили вопросы развития региона, уделив особое внимание поддержке инновационных предприятий региона. Комфортный деловой климат реализуется в губернии благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Делегаты посетили часть экосистемы «Жигулевской долины».

- Нам важно привлекать активных, неравнодушных граждан к обсуждению и принятию решений, направленных на развитие Самарской области. Мы всегда прислушиваемся к мнению членов общественного совета, учитываем их рекомендации при утверждении новых инструментов поддержки, - отметил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Члены общественного совета высоко оценили работу с инновационными компаниями. Дмитрий Хилов отметил, что всегда ставит «Жигулевскую долину» в пример не только в регионе, но и за рубежом.