В ближайшие две недели самарцам придется купаться в тазиках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на следующей неделе стартует очередной этап гидравлических испытаний. В течение двух недель теплосети будут проверять повышенным давлением теплоносителя. На это время в домах и организациях города отключат горячую воду. Ограничения затронут часть Промышленного и Кировского района.

- Запланирован текущий ремонт третьей тепломагистрали Самарской ТЭЦ. В связи с этим с 5 по 18 июня 2023 года будет приостановлено ГВС в границах улиц Ташкентской, Алма-Атинской, Московского шоссе, улицы Георгия Димитрова, проспекта Кирова, улиц Губанова, Солнечной, Ново-Вокзальной, Силовой, - сообщили в пресс-службе самарского филиала компании «Т Плюс».

Теплоэнергетики призывают жителей во время гидравлических испытаний не находиться рядом с трубами надземной прокладки и тепловыми камерами, не приближаться к местам парения или просадки грунта, а также не оставлять в охранных зонах теплотрасс авто и другое имущество. Горячую воду в дома самарцев вернут после устранения выявленных повреждений.

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