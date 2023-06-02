Чаще всего «семейную ипотеку» оформляют мужчины старше 30 лет

Чаще всего россияне оформляют ипотеку на приобретение однокомнатных квартир / Фото: www.vtb.ru

Стало известно, кто чаще всего оформляет «семейную ипотеку». Как выяснилось, это мужчины — в мае 2023 года на таких клиентов пришлось 54% сделок. Их средний возраст достигает 36 лет.

Основным спросом пользуются однокомнатные квартиры, которые заемщики приобретают в качестве стартового жилья для детей в будущем. На такие объекты приходится 39% кредитов. Двухкомнатные квартиры в продажах «семейной ипотеки» занимают 37%, трехкомнатные — 22%. Средняя площадь приобретаемого жилья составляет около 55 кв. м.

По словам вице-президента, руководителя департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгения Дячкина, люди стали чаще оформлять «семейную ипотеку» после расширения программы — ее распространили на клиентов с двумя несовершеннолетними детьми, вне зависимости от даты их рождения. Он добавил, что в текущих условиях в качестве дополнительной меры поддержки семей может стать снижение ставки по ипотеке в зависимости от количества детей и площади приобретаемой квартиры. Такой подход позволит заемщикам покупать недвижимость большей площади без излишней финансовой нагрузки и сосредоточиться на расширении семьи.

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