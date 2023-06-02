Врач Александр Муравец рассказал о школах отказа от курения в Самарской области

Почти все негативные последствия курения могут быть обратимы в случае отказа от зависимости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Александр Муравец рассказал о школах отказа от курения. В регионе работает 19 таких школ на базе центров здоровья и отдельных медучреждений.

— Почти все негативные последствия курения могут быть обратимы в случае отказа от этой пагубной зависимости. Это касается кашля, одышки, тахикардии, поражений сердечно-сосудистой системы, — отметил специалист.

Активность никотиновых рецепторов и, соответственно, зависимость снижаются постепенно. Пройти обследование и получить консультацию по отказу от курения можно в 79 отделениях и кабинетах профилактики Самарской области.

Каждый год через них проходят около 1500 человек. Как бросить курить, можно узнать в Самарском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Врач отметил также, что у электронных сигарет и вейпов есть дополнительные поражающие факторы, связанные с вкусовыми и ароматическими добавками.

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