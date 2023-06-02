Летевший в Турцию самолет экстренно сел в Самаре из-за больного ребенка

Посадка в Самаре прошла благополучно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в понедельник, 1 июня 2023 года, в Самаре совершил вынужденную посадку самолет рейсом Раменское — Анталья. Ему пришлось приземлиться в аэропорту Курумоч из-за больного ребенка. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

— В 20:44 (мск) капитан воздушного судна доложил о больном ребенке на борту и решении следовать на незапланированный аэропорт — Курумоч. Самолет приземлился в Самаре в 21:24. Посадка прошла благополучно, — говорится в сообщении.

Что именно случилось с ребенком и насколько серьезно было его состояние, пока неизвестно. Информации о том, что ему вызывали скорую помощь, нет.

Напомним, похожие случаи произошли в Самаре весной 2023 года. В марте в аэропорту Курумоч вынужденно сел самолет, летевший из Таджикистана, а в мае — судно рейсом Москва Душанбе. В обоих случаях причиной посадки стало плохое самочувствие пассажиров. Им понадобилась помощь медиков.

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