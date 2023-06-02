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НовостиОбщество2 июня 2023 9:35

Самарец показал, как проходит Крестный ход 2 июня 2023 года

В областной столице перекрыли несколько дорог
Алена ПРОВКИНА
У областной столице прошел Крестный ход. Фото: скриншот видео

У областной столице прошел Крестный ход. Фото: скриншот видео

В Самаре проходит Крестный ход, посвященный Дню памяти святителя Алексия. В исторической части города перекрыли сразу несколько дорог.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео, как проходит мероприятие. В областной столице перекрывали движение по улице Некрасовской от Ленинской до Куйбышева, по улице Куйбышева от Некрасовской до Венцека до Максима Горького. На этих участках также временно ограничивали остановку и стоянку транспорта.

Помимо этого, временно скорректировали движение общественного транспорта. Горожанам следует заранее планировать свою поездку.