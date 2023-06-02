Музей имени Алабина подготовил «Оранжерею Алабина» в Самаре в рамках «Волга-Феста»

В пресс-службе музея рассказали о причинах выбора цветочной тематики. Фото: музей Алабина

В 2023 году в Самаре в рамках «Волга-Феста» музей имени Алабина подготовил «Оранжерею Алабина» – пять дней для горожан будут проходить мастер-классы.

В пресс-службе музея рассказали о причинах выбора цветочной тематики. Отмечается, что тема цветоводства как никогда актуальна, а Самара летом превращается в цветущий сад. Помимо этого, оформление пространства цветами является трендом, а выращивать дома цветы стало популярным. Люди даже организуют обмен цветами – своп.

Как оказалось, основатель музея и социальный деятель Петр Алабин тоже любил цветы. Интересные факты об этом собрали сотрудники музея. Так, одним из увлечений Алабина было садоводство и огородничество. В 1866 году он развел на своей усадьбе в Самаре сад, а также построил деревянную оранжерею, в которой выращивал редкие для Самары растения и кустарники.

В самарских газетах Алабин давал объявления о продаже букетов живых цветов для балов. Также предлагал огородные и цветочные семена, клубни георгинов и гладиолусов. В 1871 году самарская гордума для управления Струковским садом создала Садовую комиссию, в которую вошел и Петр Алабин. Под его руководством была построена в саду теплица и несколько парников для современной выгонки цветов на украшение садовых клумб.

Помимо этого, в 1880-е годы Алабин занимался благоустройством самарских скверов на Соборной площади и набережной. А в 1875 году он издал «Словарь растений…». В 1879 году Петр Алабин выпустил второе дополненное издание.

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