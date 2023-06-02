В Самарской области репчатый лук подорожал почти в три раза с начала 2023 года

Стоимость лука начала расти в конце этой зимы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Самарской области подорожал репчатый лук. С начала 2023 года его стоимость увеличилась примерно в три раза. Об этом можно судить на основе еженедельного мониторинга цен на отдельные виды товаров, проводимого Самарастатом.

Так, в первую неделю января 2023 года средняя стоимость репчатого лука в магазинах региона составляла 25,79 рубля за килограмм. В конце февраля - начале марта — уже 45,45 рубля за килограмм. А в конце мая 2023 года цена репчатого лука достигла 65,61 рубля за килограмм.

В Минпромторге Самарской области подорожание репчатого лука объяснили следующими причинами: сезонный фактор, сокращение запасов на складах и увеличение затрат на хранение. В ведомстве добавили, что рост цен на этот товар, который начался в конце зимы, связан и с ограничением экспорта из стран СНГ.

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