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НовостиОбщество2 июня 2023 10:31

В Самаре продолжается подготовка к пляжному сезону

На месте работают специалисты
Алена ПРОВКИНА
Специалисты подготавливают территорию. Фото: скриншот видео

Специалисты подготавливают территорию. Фото: скриншот видео

В Самаре продолжают подготовку к пляжному сезону. На набережную прибыли специалисты.

Пляжный сезон в этом году планируют открыть уже 15 июня 2023 года. На данный момент подрядчики на спецмашинах подготавливают территорию для посещений, городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео в своих социальных сетях. Несмотря на официальную дату, многие самарцы уже открыли купальный сезон в конце мая 2023 года.

Напомним, синоптики рассказали, какая погода будет в июне 2023 года. Температура будет выше средних показателей.