«КуйбышевАзот» признан благотворителем года

Церемония награждения прошла на торжественном приеме главы Тольятти в честь Дня города / Фото: ПАО "КуйбышевАзот"

Стали известны итоги конкурса «Благотворитель года — 2022». Их озвучили на торжественном приеме главы Тольятти, приуроченного ко Дню города. Одним из победителей конкурса признали завод «КуйбышевАзот».

Химпредприятие известно своей благотворительной деятельностью. Оно делает много добрых дел не только в Тольятти, но и по всей Самарской области. Завод оказывает поддержку медицинским и образовательным учреждениям, экологическим проектам. Также он на протяжении многих лет поддерживает молодежный форум «iВолга», парусный спорт, детские творческие и спортивные коллективы, художественный и краеведческий музеи, театры, занимается благоустройством городских территорий.

Кроме того, предприятие реализует программу «Дворовый спорт» — на нескольких городских площадках финансирует работу профессиональных тренеров, закупку инвентаря, проведение соревнований, установку спортивных городков. Благодаря этому дети могут бесплатно заниматься спортом. Еще на заводе работает программа частных пожертвований «Делать добро вместе». В рамках нее сотрудники ежегодно перечисляют средства тем, кто в этом нуждается.

— Тольятти — это наш общий дом. Несмотря на относительно молодой возраст города, благотворительность здесь имеет свои сформировавшиеся традиции. От крупных финансовых вложений промышленных предприятий до волонтерских молодежных проектов, направленных на поддержку тех, кто в этом действительно нуждается. Все мы хотим, чтобы Тольятти процветал и был городом по-настоящему добрых дел. Добиться этого мы сможем только совместными усилиями, — отметила директор по персоналу ПАО «КуйбышевАзот» Татьяна Герасименко.

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