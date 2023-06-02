Главный полумарафон России «ЗаБег.РФ» пройдет в Самаре 4 июня

Из-за полумарафона в Самаре временно ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Фото: администрация Самары

В воскресенье, 4 июня 2023 года, в 09:00 в Самаре пройдет главный полумарафон России с синхронным стартом – «ЗаБег.РФ». Об этом сообщили в городской администрации.

В соревнованиях будут участвовать более двух тысяч бегунов на четырех дистанциях: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Старт участников запланирован на «Последней миле» стадиона «Солидарность Самара Арена».

Отмечается, что для самарцев этот забег особенный. Это связано с тем, что 24 мая 2023 года в с Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а», собранная в Самаре на мощностях АО «РКЦ «Прогресс».

— Грузовой корабль «Прогресс» доставил на МКС флаг «ЗаБег.РФ», поэтому формально полумарафон стал космическим, — отметили в мэрии.

Напомним, из-за полумарафона в Самаре временно ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Помимо этого, будут запрещены остановки и стоянка на указанных территориях и временно отменен автобус № 83.

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