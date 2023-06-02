В Самарской области в пользу детей с алиметщиков взыскали полмиллиона рублей

Средства направили в пользу детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольском районе города Тольятти Самарской области сотрудники службы провели направленные рейды. С алиментщиков взыскали средства в пользу детей.

По информации ГУФССП России по Самарской области, в регионе прошла акция «Судебные приставы – детям». Сотрудники службы посетили более 30 адресов, а также внесли 36 постановлений об ограничении для нарушителей. Помимо этого, составлено 6 протоколов о привлечении к административной ответственности.

В пользу детей с безответственных родителей взыскали полмиллиона рублей. Должникам вручили направления в Центр занятости населения.