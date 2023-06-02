Стали известны финалисты музыкального фестиваля «САМ.ФЕСТ-2023»

Мероприятие состоится 11 и 12 июня 2023 года. Фото: предоставлено NCA

Через неделю, 11 и 12 июня 2023 года, в Самаре состоится музыкальный фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ». Мероприятие пройдет во второй раз. Жюри уже озвучило список музыкантов, которые поборются за главный приз.

Как сообщили организаторы фестиваля, в В Самару на отборочный этап приедут следующие исполнители: ХВОЯ (Пенза), Ольга Максимова (Санкт-Петербург), TattooIN (Москва), Tixi Ti (Тюмень), Lesa FS (Казань), ALENA NAI (Санкт-Петербург), Лиза Матрёшка (Псков), ДАНЯДАША (Екатеринбург), Маргарита Аришина (Челябинск), «КИНЕМО» (Самара), «Полифония» (Донецк), «Дуглас» (Донецк), Tolk (Дмитров). Они уже начали готовиться к финальному отбору.

Трое финалистов смогут выступить на одной сцене с Люсей Чеботиной, группой Ramil’, Дмитрием Маликовым, Гариком Сукачевым и другими звездами российской эстрады. Помимо этого, победители получат запись музыкального альбома, специально подготовленный «полный пакет артиста», в который войдет фотосессия, бытовой и технический райдеры, и другие призы.

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