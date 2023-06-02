В Самаре переименовали остановку «ТЦ «Пирамида» на улице Ново-Садовой

Новое название уже внесли в реестр маршрутов городского общественного транспорта. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Промышленном районе Самары изменили название остановки общественного транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации, его подписала мэр Елена Лапушкина.

Речь идет об остановочном пункте «ТЦ «Пирамида» на улице Ново-Садовой. Теперь он называется «Сквер «Солнечная поляна». Согласно документу, новое название остановочного пункта уже внесено в реестр маршрутов городского общественного транспорта.

Напомним, изменения будут касаться трамваев № 5, 7, 11, 12, 22, 24, а также автобусов № 21м, 50, 261, 397. Ранее в Самаре решили переименовать и другие остановки общественного транспорта. Так, изменения названий коснулись восьми остановочных пунктов.

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