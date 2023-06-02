Грушинский фестиваль пройдет на Мастрюковских озерах с 29 июня по 2 июля 2023 года Фото: Архив "КП"

В четверг, 1 июня 2023 года, в Самарской области стартовал прием заявок на конкурс авторской песни 50-го Фестиваля имени Валерия Грушина. Их будут принимать на сайте (первый онлайн-тур) до 20 июня 2023 года включительно.

Принять участие в первом туре также можно офлайн — на фестивальной поляне на Мастрюковских озерах. Заявки будут принимать в шатре инфоцентра с 10:00 29 июня до 13:00 30 июня 2023 года. Номинации конкурса: автор стихов и музыки, поэт, автор музыки, исполнитель, дуэты и ансамбли.

— Участвовать в первом туре можно только один раз: либо онлайн, либо офлайн. Участие во втором и третьем туре возможно только в очном формате. Они пройдут на фестивальной поляне с 29 июня по 1 июля 2023 года, — сообщили организаторы.

Напомним, юбилейный Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 29 июня по 2 июля 2023 года. На нем воссоздадут атмосферу 70-х годов. На фестивальной поляне будут работать костровая площадка, ретро-фотозона, пространство «Аллея фестивалей», галереи «Пять поколений лауреатов Грушинского» и «Легенды Грушинского».

В фестивале примут участие Олег Митяев, Никита Высоцкий, группа «Необарды», группа «Ирония судьбы», Галина Хомчик, ансамбль «Жаворонки», Елена Фролова, Анатолий Киреев и другие. Всего будут работать 14 концертных площадок. Расписание выступлений артистов можно будет увидеть на сайте фестиваля. Традиционный гала-концерт на сцене-гитаре состоится в ночь на 2 июля 2023 года.

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