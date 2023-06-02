В Самарской области запрет на посещение лесов продлили до 7 июня 2023 года

Причина – жаркая погода, установившаяся в регионе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области из-за жаркой погоды продолжает действовать запрет на посещение лесных массивов. Ограничения продлили еще на несколько дней. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

– В период с 03 по 07 июня 2023 года в большинстве районов Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс. Объявлен оранжевый уровень опасности, – поделились в ведомстве.

Специалисты отмечают, что из-за сухой погоды риск природных пожаров становится существенно выше. Они просят граждан соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить в лесах костры, не поджигать сухую траву на полянах и в лесных массивах. Водителям также необходимо быть предельно внимательными – брошенный на обочину из окна окурок может стать причиной серьезного лесного пожара.

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