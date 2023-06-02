Набор студентов на «Цифровую кафедру» стартовал в Самарском университете им. Королева

По итогам обучения студенты получат дополнительную профессию в сфере IT / Фото: Самарский университет

В Самарском университете имени академика С.П. Королева стартовал набор студентов на «Цифровую кафедру». Она была создана в рамках совместного проекта Минобрнауки и Минцифры РФ.

В 2023 году стать участниками программы смогут 1500 молодых людей. В дополнение к своей основной квалификации они смогут получить еще и профессию в сфере IT. На «Цифровой кафедре» будут представлены 10 образовательных программ продолжительностью от 252 до 272 академических часов. Студенты научатся программировать, освоят web-разработку и технологии 3D-моделирования, узнают о современном адаптивном производстве. По итогам обучения они получат квалификацию и диплом о профессиональной переподготовке. Лучшим выпускникам может быть предложено дальнейшее трудоустройство.

— Поступить могут студенты всех направлений подготовки и специальностей — как гуманитарного, естественно-научного, так и инженерного блока (бакалавриат — со 2-го курса, специалитет — с 3-го). Причем как из нашего университета, так и других вузов. Прием заявлений продлится до 31 августа, а обучение начнется в сентябре 2023 года, — рассказал проректор по учебной работе Самарского университета Андрей Гаврилов.

В вузе отмечают, что на обучение можно будет прийти и с «нулевым» порогом знаний по интересующей дополнительной профессии. Занятия будут проводиться в смешанном режиме — частично онлайн, частично офлайн. Для студентов вузов страны учеба на «Цифровой кафедре» бесплатная. Чтобы получить диплом о переподготовке, им нужно будет защитить выпускную квалификационную работу или сдать выпускной экзамен.

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