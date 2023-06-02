Директоров четырех школ привлекли к ответственности из-за драк учеников в Самаре

В адрес руководителей школ внесли представления об устранении нарушений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары прокуратура обнаружила нарушения в четырех школах. Директор образовательного учреждения не принял достаточных и эффективных мер, чтобы предотвратить травматизм учеников, в результате конфликтов.

— Сверка с медицинскими учреждениями показала, что администрация школы не уведомила органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и прокуратуру о случаях получения школьниками травм, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

По итогам проведенных проверок в адрес руководителей школ внесли представления об устранении нарушений, причин и им условий, которые им способствуют. Отмечается, что виновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

А в отношении директоров школ возбудили четыре дела об административных правонарушениях. Судом привлек их к административной ответственности в виде предупреждения.

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