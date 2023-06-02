В Самаре приостановят подачу холодной воды 6 и 8 июня 2023 года

Отключения связаны с проведением ремонтно-профилактических работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе специалисты ООО «РКС-Самара» вновь приступят к ремонтно-профилактическим работам. В связи с этим в нескольких домах не будет холодной воды. Рассказываем, по каким адресам планируются отключения.

6 июня 2023 года подачу ХВС приостановят на ул. Мориса Тореза, 79; в частном секторе от ул. Мориса Тореза до Черновского шоссе, пер. Водников, пер. Строителей, ул. Булкина, пер. Электриков. Воды не будет с 9:00 до 17:00. На улице Мориса Тореза, 79 установят бойлер.

8 июня 2023 года водоснабжение планируется отключить с 10:00 до 16:15 на ул. Ташкентская, 102А, 104; пр. Карла Маркса, 408А, 408Б, 410А, 450. Запастись водой можно в бойлере по улице Ташкентская,102А.

В этот же день подачу ХВС отключат с 11:00 до 14:00 по ул. Белорусская, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30а, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 44а. Найти бойлер можно будет на улице Белорусская, 44а.

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