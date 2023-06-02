Тольяттиазот стал победителем общегородского конкурса «Благотворитель года»

Добрые дела химпредприятия вновь получили высокую оценку городского сообщества / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Тольятти подвели итоги общегородского конкурса «Благотворитель года». Одним из его победителей признали ТОАЗ. Предприятие получило награду на торжественном приеме главы Автограда Николая Ренца в честь Дня города.

— Наше предприятие оказывает поддержку в реализации крупнейших региональных и федеральных проектов. Претворяя в жизнь различные благотворительные программы, мы стремимся охватить такие социально важные сферы, как образование, культура, экология, спорт и волонтерство. Городское сообщество восьмой год подряд высоко оценивает помощь завода. Мы и дальше будем помогать развивать местную инфраструктуру и поддерживать общественно значимые инициативы, — отметил генеральный директор ПАО «ТОАЗ» Анатолий Шаблинский.

В 2022 году предприятие направило на социальные и благотворительные программы около 76 млн рублей. Основные направления поддержки — образование и наука, культура и спорт, общественные инициативы и экология. К примеру, завод помог оснастить современным оборудованием учебные классы в филиале РХТУ им. Менделеева и в Институте экологии Волжского бассейна РАН в Тольятти, а также помог в проведении строительных работ в Поволжском православном институте. Кроме того, предприятие реализует такие программы поддержки, как «Культурные традиции», «Химия добра», «Развитие региона», «ТОАЗ — детям».

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