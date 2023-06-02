Мастер-класс по йоге проведут на крыше ТК «Гудок» в Самаре 4 июня 2023 года

Занятие йогой на открытой площадке поможет расслабиться и снять стресс / Фото: ТК "Гудок"

Этим летом у жителей Самары будет крутая возможность поучаствовать в уникальном проекте Yoga Jamm Session. Это микс мастер-класса по йоге и живого авторского музыкального диджей-сета. Площадкой станет крыша ТК «Гудок».

Гости мероприятия смогут насладиться прекрасным сочетанием двух искусств — йоги и музыки. Уникальный мастер-класс, который сделает тело легким и подвижным, поможет расслабиться и снять стресс, проведет опытный преподаватель йоги. Участники занятия научатся правильно дышать и улучшат свою физическую форму. Мероприятие будет проходить под музыкальный диджей-сет.

Дата и время проведения: 4 июня 2023 года, открытая площадка — крыша ТК «Гудок» (ул. Красноармейская, 131). Подробности можно узнать в телеграм-канале торгового комплекса.

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